2023 NFL Mock Draft: Updated Day 2 Mock Draft

The NFL Draft continues on Friday with Rounds 2 and 3. How it will play out is anyone’s guess, but Andrew Wilbar and I made an attempt to sort it out for you in this UPDATED Day 2 Mock Draft.

What do the Steelers do at 32?

Will there be any surprise positions targeted by Pittsburgh with their 3 current selections on Day 2?

Let’s dive into it.

Round 2

***TRADE***

Steelers receive Picks 38, 109, and 144

32. Raiders - Will Levis | QB | Kentucky

33. Cardinals - Adetomiwa Adebawore | EDGE | Northwestern

34. Detroit Lions - Hendon Hooker | QB | Tennessee

35. Colts - Tyrique Stevenson | CB | Miami

36. Rams - John Michael Schmitz | C | Minnesota

37. Seahawks - Joe Tippmann | C | Wisconsin

38. Steelers- Joey Porter Jr. | CB | Penn State

Other players considered: Darnell Washington, Julius Brents, Keeanu Benton

39. Panthers- Jonathan Mingo | WR | Ole Miss

40. Saints- Cedric Tillman | WR | Tennessee

41. Titans - Zach Charbonnet | RB | UCLA

42. Packers- Michael Mayer | TE | Notre Dame

43. Jets- Luke Wypler | C | Ohio State

44. Falcons- Cam Smith | CB | South Carolina

45. Packers- Brian Branch | DB | Alabama

46. Patriots- Jalin Hyatt | WR | Tennessee

47. Commanders- Tyler Steen | OT | Alabama

48. Lions- Sam LaPorta | TE | Iowa

49. Steelers- Keeanu Benton | DT | Wisconsin

Others considered: Trenton Simpson, Zach Harrison, Sydney Brown

50. Buccaneers- Drew Sanders | ILB | Arkansas

51. Dolphins- Luke Musgrave | TE | Oregon State

52. Seahawks- Sydney Brown | S | Illinois

53. Bears- O’Cyrus Torrence | G | Florida

54. Chargers- Dawand Jones | OT | Ohio State

55. Lions- Kelee Ringo | CB | Georgia

56. Jaguars- Jartavius Martin | DB | Illinois

57. Giants - Cody Mauch | OL | North Dakota State

58. Cowboys- Steve Avila | DT | TCU

59. Bills- Trenton Simpson | ILB | Clemson

60. Bengals- Darnell Washington | TE | Georgia

61. Bears- Gervon Dexter | DL | Florida

62. Eagles- Marvin Mims | WR | Oklahoma

63. Chiefs- Blake Freeland | OT | BYU

Round 3

64. Bears- DeWayne McBride | RB | UAB

65. Texans- AT Perry | WR | Wake Forest

66. Eagles- Israel Abanikanda | RB | Pitt

67. Broncos- Devon Achane | RB | Texas A&M

68. Broncos- Rashee Rice | WR | SMU

69. Rams- Julius Brents | CB | Kansas State

70. Raiders- Jaquelin Roy | DT | LSU

71. Saints - Noah Sewell | ILB | Oregon

72. Titans- Matthew Bergeron | OT | Syracuse

73. Texans- Warren McClendon | OL | Georgia

74. Browns- B.J. Ojulari | EDGE | LSU

75. Falcons- Keion White | EDGE | Georgia Tech

76. Patriots- Jaelyn Duncan | OT | Maryland

77. Rams- Tucker Kraft | TE | S. Dak. State

78. Packers- Brenton Strange | TE | Penn State

79. Colts- Nick Saldiveri | OL | Old Dominion

80. Steelers- Zach Harrison | EDGE | Ohio State

Other Players Considered: Zach Kuntz, Dorian Williams

81. Lions- Daiyan Henley | ILB | Washington State

82. Buccaneers- JL Skinner | S | Boise State

83. Seahawks- Parker Washington | WR | Penn State

84. Dolphins- Roschon Johnson | RB | Texas

85. Chargers- Derrick Hall | ED | Auburn

86. Ravens- Antonio Johnson | S | Texas A&M

87. Vikings- Chase Brown | RB | Illinois

88. Jaguars- Jammie Robinson | S | Florida State

89. Giants- Josh Downs | WR | North Carolina

90. Cowboys- DeMarvion Overshown | ILB | Texas

91. Bills- Chandler Zavala | G | North Carolina State

92. Bengals- Darius Rush | CB | South Carolina

93. Panthers- Riley Moss | CB | Iowa

94. Cardinals - Zacch Pickens | South Carolina

95. Chiefs - Siaki Ika | DT | Baylor

96. Cardinals- DJ Turner | CB | Michigan

97. Commanders- Andre Carter II | EDGE | Army

98. Browns- Braeden Daniels | OL | Utah

99. 49ers- Tuli Tuipulotu | EDGE | USC

100. Raiders- Clark Phillips III | CB | Utah

101. 49ers- Wanya Morris | OT | Oklahoma

102. 49ers- Garrett Williams | CB | Syracuse

Go Steelers!